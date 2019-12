 Cambra i Cecot proposen set mesures per a un comerç de proximitat equilibrat

Redacció

Cambra de Comerç i Cecot Comerç han concretat les mesures estructurals necessàries per a una transformació del sector i millor adaptació del comerç de proximitat. Les dues entitats han fet un comunicat, que inclou set mesures, on exposen la dificultat de defensar un model més equilibrat i segurament més sostenible en termes mediambientals i socials en l'àmbit local. Per tant, han decidit prendre mesures per aquest problema, que asseguren que és estructural i no conjuntural, i calen mesures ...