 La Cambra forma més de 800 alumnes en un total de 108 cursos durant 2019

24.12.2019 | 04:00

Pel que fa a la formació a mida/in company organitzada per la Cambra durant 2019, s'han dissenyat i impartit 25 programes de formació a mida per a 14 empreses en el transcurs d'aquest any, amb la participació de 227 alumnes i un total de 256 hores lectives. El 28% dels cursos de formació in company/a mida que les empreses han contractat per als seus equips professionals han estat relacionats amb el comerç internacional i amb la informàtica i les noves tecnologies, un 16% amb l'àrea qualitat, ...