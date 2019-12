El 19,3% de les famílies té almenys un membre a l'atur

Redacció

24.12.2019 | 04:00

Una de cada cinc famílies espanyoles (el 19,3%) té, almenys, un dels seus membres en atur, segons un estudi elaborat per la consultora AIS Group, especialista en la construcció d'indicadors i anàlisis de dades. La comunitat amb major percentatge de llars amb algun membre en atur és Canàries, amb un 31,6%. Li segueix Andalusia, on la xifra se situa en el 27,3% i Extremadura, amb un 25,6%. La comunitat extremenya és, no obstant això, la regió on més ha descendit el percentatge de llars amb algun ...