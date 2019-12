La signatura d'hipoteques redueix la seva caiguda al 2,1%

21.12.2019 | 04:00

La signatura d'hipoteques per a habitatge va baixar a l'octubre per tercer mes consecutiu, encara que només un 2,1% interanual enfront del 31,6% del mes anterior, la qual cosa els experts atribueixen a una volta a la normalitat després de les reticències provocades per la nova llei hipotecària. A l'octubre es van signar 29.691 nous contractes hipotecaris, un 32% més que el mes anterior, i d'ells, un 45,3% es van tancar a tipus fix, la qual cosa suposa un nou màxim històric, segons l'INE. L'import mitjà es va situar en 129.237 euros, amb una alça de l'1,1%