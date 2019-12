La nova Llei arribarà el 2020

18.12.2019 | 04:00

La Cambra de Terrassa forma part de l'equip (amb Sabadell, Palamós i Barcelona) que elabora la proposta que es presentarà a la Generalitat per a la nova Llei de Cambres. Una proposta que no contempla les quotes obligatòries, encara que sí que considera que les funcions que desenvolupen les cambres com a entitats públiques han de tenir finançament públic, i que pretén que es defineixin les funcions que els hi corresponen per evitar duplicitats amb altres administracions. La consellera d'empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, preveu que l'esborrany de la nova llei de cambres de comerç catalanes estigui llesta a principis d'any i pugui arribar al Parlament a finals de 2020.