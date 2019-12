La plantilla de Continental es manifesta per exigir "futur" per la planta de Rubí

Els treballadors van recórrer els carrers de Rubí el passat dissabte per expressar la preocupació pel futur de la factoria. L'acte va finalitzar a la plaça de l'Ajuntament.

L.M. A.

17.12.2019 | 04:00

Sobre set-centes persones, segons fonts sindicals, es van manifestar dissabte pel centre de Rubí per reclamar la continuïtat de la planta que té la multinacional alemanya Continental en aquesta població i en la qual treballen 760 persones. A mitjans del passat mes de novembre, Continental va deixar en l'aire el futur d'aquesta planta en comunicar que es replantejava els seus plans industrials per a la fàbrica, que produeix pantalles i controls analògics per a automòbils. Els sindicats ...