Singulars desperta vocacions industrials entre els joves

Redacció

14.12.2019 | 04:00

En el marc del programa d'ocupació Projectes Singulars, organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, i en el qual participen 150 joves d'entre 16 i 29 anys, el jovent realitza diferents accions culturals i cíviques a entitats de la comarca. Aquestes accions socials tenen com a objectiu enfortir el vincle de les persones participants amb el seu entorn social i cultural així com amb entitats, associacions, etc. i els aporten habilitats i competències ...