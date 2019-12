La Loteria de Nadal deixarà a Hisenda 175 milions d'euros

Redacció

El Ministeri d'Hisenda recaptarà aquest any 175 milions d'euros per la tributació dels premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebra el pròxim 22 de desembre, la qual cosa suposa 13,6 milions menys que l'any passat per l'augment del mínim exempt fins als 20.000 euros, segons els càlculs dels Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha). D'aquesta forma, el 'aguinaldo' per a les arques públiques serà un 7,2% inferior, a conseqüència de l'increment del mínim exempt fins als 20.000 euros, des dels 10.000 euros anteriors (des del 5 de juliol del passat any)

Estimació objectiva

Gestha demana al Govern en funcions que aprovi un reial decret llei per a incloure, entre les pròrrogues per a 2020 de l'Impost de Patrimoni i dels límits de l'estimació objectiva dels empresaris en mòduls, la del mínim exempt de 20.000 euros dels premis de Loteries, ONCE i Creu Roja, amb el que s'evitaria que es dupliqui fins als 40.000 euros i que la majoria dels premis quedin exempts.

Diumenge que ve 22 de desembre es repartiran 2.380 milions d'euros en premis, sempre es venguin tots els dècims agraciats, de manera que el fisc guanyarà uns 517.000 euros cada dia per la retenció del gravamen sobre els números premiats.