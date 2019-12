13.12.2019 | 12:33

Prop de 100 empresaris, tècnics, investigadors del sector tèxtil i professionals sanitaris participen avui en la segona jornada sobre tèxtils per a la medicina i la salut que se celebra al campus de la UPC, a la sala d'actes de l'edifici històric de l'Eseiaat. La sessió de treball té com a objectiu principal crear un espai de debat i intercanvi d'experiències entre investigadors tèxtils i sanitari i empresaris per avançar en productes tèxtils per a ús mèdic i sanitari. La jornada està organitzada per l'Intexter. El seu director, Enric Carrera, ha explicat que hi ha una sèrie de factors que conflueixen que requeriran d'investigació i aplicacions per atendre noves necessitats en el futur. En aquest sentit ha citat el creixement de la població mundial, l'esperança de via, la transmissió de malalties a través de la sang o per via àeria i l'increment de residències geriàtriques.