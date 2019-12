Premi a Banc Sabadell pels plans de pensions d'ocupació

Redacció

12.12.2019 | 04:00

La gestora de fons de Banc Sabadell, BanSabadell Pensions, ha estat guardonada per segon any consecutiu als Investment & Pensions Europe Awards, celebrats a Copenhaguen. El seu pla de pensions d'ocupació per a Nestlé ha resultat guanyador en el Premi al Millor Pla de Pensions d'Ocupació d'Espanya, i el seu pla per a DuPont, que l'any passat va ser el vencedor, ha obtingut enguany la segona posició. A més, l'entitat ha rebut el segon premi Top of the Class ...