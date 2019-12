Il·luminació intel·ligent

12.12.2019 | 04:00

XPO Logistics ha posat en marxa una important iniciativa europea per instal·lar sistemes intel·ligents d'il·luminació LED en els seus centres amb una superfície total de cinc milions de metres quadrats. La companyia espera tenir els sistemes instal·lats en aproximadament el 75% del seu espai total a Europa per a finals de l'any 2020. XPO ja havia instal·lat LED en un milió de metres quadrats de superfície abans de llançar la iniciativa a mitjan 2019. Des de llavors, la companyia ha ampliat la seva petjada de LED en un milió de metres quadrats addicionals de superfície per a logística. Els sistemes utilitzen sensors per a ajustar-se a la llum natural i als nivells d'activitat.