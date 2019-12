Ajuntament i Cecot volen una ciutat que lideri grans reptes

Per l'esquerra, Jordi Ballart, Antoni Abad, David Garrofé i Isaac Albert, ahir, a l'Ajuntament.

Per l'esquerra, Jordi Ballart, Antoni Abad, David Garrofé i Isaac Albert, ahir, a l'Ajuntament.

L.M.A.

12.12.2019 | 04:00

Una representació de la patronal local Cecot es va reunir ahir amb Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, per tractar assumptes relacionats amb la ciutat. Es va abordar com col·laborar per exercir un lideratge territorial en el camp de les infraestructures, la mobilitat i el transport, amb especial incidència en la problemàtica derivada que Terrassa s'inclou a la zona 3 dins l'estructura tarifària del sistema ferroviari català. "Aquest lideratge ...