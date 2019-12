Nou premi en sostenibilitat per a pimes

Redacció

11.12.2019 | 04:00

BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) han creat el "Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental" per a pimes i autònoms amb seu a Catalunya. El guardó pretén ser un estímul per generar nous projectes innovadors que ajudin la sostenibilitat en l'àmbit empresarial i, per aquest motiu, es dirigeix a pimes i autònoms de fins a 5 milions d'euros de facturació, amb seu a Catalunya, que duguin a terme alguna iniciativa en l'àmbit de la innovació mediambiental, encara que ...