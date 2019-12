"Necessitem un Govern a l'Estat"

10.12.2019 | 04:00

L'economia està patint "cert alentiment", una desacceleració que a Espanya és "molt menys important del que s'esperava". Ramon Talamàs, president de la Cambra de Terrassa, va reconèixer que les empreses ja no esperen un temps de màxima activitat però va confiar, al mateix temps, que l'actual desacceleració "es pugui revertir" malgrat que alguns indicadors "van a la baixa". En qualsevol cas, va demanar prudència a l'hora d'analitzar l'evolució de l'activitat ("en una crisi el factor objectius són el 30% i la resta factors psicològics"). Talamàs també va incidir en la necessitat que es formi un Govern a Espanya: "és important que hi hagi Govern per tenir un interlocutor". En aquest sentit, va reconèixer que el Govern de coalició entre PSOE i Unidas Podemos emergeix com a l'única possibilitat" malgrat que la negociació des dels partits independentistes és una tasca "difícil donada la situació del país". Sobre el procés polític, Talamàs va recordar que la Cambra va aprovar una resolució per demanar una Llei d'Amnistia per als presos independentistes i que està a l'espera de la formació del Govern per plantejar aquest requeriment. Durant la roda de premsa també en van comentar les protestes per la sentència del procés. En aquest sentit, el vicepresident Santiago Sabatés va dir que és un "equilibri molt complicat" el que representa el dret a manifestar-se i la necessitat de no perjudicar l'activitat econòmica.