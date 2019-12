L'economia espanyola continua la seva desacceleració

10.12.2019 | 04:00

El ritme de creixement de l'economia espanyola ha tornat a alentir-se de nou, segons va advertir ahir l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, mentre que la majoria dels països pertanyents al 'club de països desenvolupats' ha registrat un creixement "per sota de la tendència. L'última lectura de l'índex compost d'indicadors líders (CLI) per a Espanya, corresponent al mes d'octubre, es va situar en 98,6 punts, enfront dels 98,8 enters del mes anterior, la qual cosa representa el vint-i-dosè descens consecutiu d'aquest indicador avançat, que obté el seu pitjor resultat des de juliol de 2013. Del seu costat, el conjunt de l'eurozona es va mantenir estable per tercer mes consecutiu en els 99,1 enters, per la qual cosa el moment de creixement està "estable", malgrat que també se situa per sota de la tendència.

En comparació amb el desè mes de 2018, l'indicador d'Espanya va experimentar una reculada d'1,3 punts, enfront del descens d'un enter de la mitjana de l'eurozona. Entre les majors economia de l'euro al marge d'Espanya, Alemanya va registrar signes d'estabilització de l'impuls de creixement, després que a l'octubre mostrés símptomes de feblesa.