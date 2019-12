Talamàs espera que la nova Llei de Cambres millori el finançament públic d'aquestes entitats

L.M.A.

09.12.2019 | 13:26

Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa, ha assegurat aquest matí de dilluns que espera que la nova Llei de Cambres de Catalunya, ara en fase d'elaboració i que espera que vegi la llum a finals de l'any que ve, reguli el finançament públic de les tretze cambres catalanes. En una trobada amb els mitjans de comunicació, a la que hi han assistit els membres del comitè executiu, Talamàs ha dit que les cambres, com a entitats de dret públic, han d'estar "adequadament finançades per l'Administració en funció dels serveis públics que prestin. El pressupost de la Cambra per l'any 2020 és de 2,4 milions d'euros i inclouen un "baixa capacitat d'ingressos públics". El president de la Cambra ha dit que l'entitat està a l'espera de formació de Govern a l'Estat per iniciar els tràmits per demanar l'amnistia dels presos independentistes.