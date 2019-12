"Hem de posar límit al temps de treball", diu una experta laborista

09.12.2019 | 13:00

Fa poc més de mig any que les empreses estan obligades a registrar la jornada laboral dels seus treballadors a Espanya, una mesura que fins ara ha aixecat més polèmica que simpaties i que ha posat en el punt de mira el dret a "posar límit al temps de treball".

Així ho ha dit en una entrevista amb Efe l'advocada laborista i diputada de la junta de govern de Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) Emma Gumbert, que ha destacat que aquesta norma ha contribuït a generar "cultura" i "consciència" sobre el temps que dediquem a la feina.

"Hi ha d'haver un temps per a la família, un temps per al descans i també hem de posar una mica de fre al temps de treball", ha sostingut la lletrada, que ha opinat que el món laboral ha de "canviar" per adaptar-se "a un nou paradigma".