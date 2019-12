Dos litres menys de vi per cada consumidor

Redacció

07.12.2019 | 04:00

El consum de vi per càpita s'ha estancat a Espanya, fins als 11,26 litres per habitant, segons es desprèn l'estudi "El sector vitivinícola 2018" realitzat per l'EAE Business School. En concret, l'informe assenyala que la caiguda ha estat molt similar tant fos com dins de les llars, encara que ha estat lleugerament superior en el primer cas (1,2 litres menys) que en el segon (1 litre menys). Aquest descens ve provocat sobretot per una major caiguda del consum extradomèstic, que va ser del 6,3%, ...