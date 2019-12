Factorenergia: 20 anys de la primera comercialitzadora independent

Redacció

07.12.2019 | 04:00

Factorenergia compleix aquest any 2019 vint anys de la seva creació com a pionera de les comercialitzadores independents reforçant el seu compromís amb la transició energètica i el creixement de l'empresa. Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia, assegura que "l'empresa manté el compromís amb el qual va iniciar la seva marxa fa ara dues dècades, basat en una clara aposta per la sostenibilitat, l'eficiència energètica i l'autoconsum. Estem orgullosos de continuar contribuint a la transició ...