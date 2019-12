La vaga a Renfe va afectar ahir uns 11 mil viatgers

06.12.2019 | 04:00

Renfe va xifrar ahir en 132 el número dels seus treballadors que, mancant l'últim torn de treball, va secundar les aturades convocades per CGT en la companyia per ahir, en plena "operació sortida" del pont de desembre, i que van obligar a cancel·lar 155 trens, gairebé a raó d'un per cada empleat que va sumar a l'atur. La supressió d'aquestes circulacions va afectar uns 11.550 viatgers de manera directa, 6.300 d'ells usuaris de l'AVE i altres 5.250, de trens regionals, segons indica la resolució de serveis mínims.