Més de 600 contactes de negoci aquest any

06.12.2019 | 04:00

La Cambra de Comerç de Terrassa ha organitzat enguany vuit missions comercials a 16 mercats. En aquestes accions han participat 51 empreses. Gràcies al pla de prospectives individuals i a mida per cada una d'aquestes companyies es van aconseguir 616 contactes de negoci. Els destins del 2019 han estat: Marroc, Algèria i Tunísia; Israel; Mèxic; Panamà, Costa Rica i República Dominicana; Hongria i República Txeca; Rússia; Emirats Àrabs, Kuwait i Bahrain; i Jordània i el Líban. La missió a Panamà, Costa Rica i República Dominicana va ser la que va comptar amb més empreses participants, un total de 10 i la que va generar més contactes de negoci, 175. Totes les altres van obtenir una participació mitjana de set empreses i prop dels noranta contactes de negoci. La Cambra de Comerç també ha portat a terme al llarg de tot l'any l'assessorament individual a vint-i-dues empreses per fomentar les exportacions i la internacionalització. Aquest assessorament, sempre a mida de cada una de les empreses sol·licitants, pot incloure des de l'elaboració de plans individuals d'anàlisi i priorització de mercats fins a estudis sectorials, estudis de diagnosi de potencial d'exportació, plans d'acció estratègica i estudis d'orientació per a la implantació d'un nou producte a diferents mercats.