La Cambra preveu 10 missions a 19 mercats durant l'any 2020

Redacció

06.12.2019 | 04:00

Obrir nous mercats, trobar socis per als projectes i nous canals de distribució, així com solucions tècniques per a les necessitats de les empreses participants, són els principals objectius de les deu missions comercials que la Cambra de Comerç i Indústria organitzarà el 2020 dins el pla d'acció Internacional de les cambres catalanes i amb el suport d'Acció. Les deu missions comercials exploraran dinou mercats amb multitud ...