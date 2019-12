L'afluència a centres comercials creix un 6.9%

06.12.2019 | 04:00

L'afluència de visitants als centres comercials a Espanya es va disparar un 6,9% al novembre, respecte a octubre, impulsat pel "Black Friday", segons les dades de l'últim Índex ShopperTrak per a Espanya. En concret, les visites registrades en els dies anteriors i posteriors al mateix divendres 29 de novembre i la recollida dels productes adquirits en Internet, que molts aprofiten per a continuar visitant les botigues, permetrien als 'retailers' remuntar un any amb moltes oscil·lacions.