Viena tanca l'any amb sis obertures

05.12.2019 | 04:00

Ahir, Establiments Viena va inaugurar un nou restaurant a Barcelona. Està Ubicat al carrer de Còrsega 174, entre els carrers del Comte d'Urgell i Villarroel, a tocar de l'Hospital Clínic i compta amb un espai de fins a 120 comensals i està gestionat per un equip de 20 persones. Aquest nou establiment és el quart que Viena inaugura aquest 2019 a Barcelona, seguint les tres obertures del primer semestre de l'any, totes elles a l'Avinguda Diagonal (L'Illa, Via Augusta i Francesc Macià). La companyia segueix apostant amb força per la capital catalana, on ja suma tretze locals propis, i on espera seguir creixent de cara l'any vinent. Així ho ha explicat Marc Siscart, president i conseller delegat d'Establiments Viena: "Barcelona és i continuarà sent la nostra gran aposta per seguir creixent de forma segura i sostinguda. Volem ser una de les marques de referència per a les persones que viuen, treballen o visiten la ciutat".

A més dels nous locals de Barcelona, enguany Viena ha inaugurat dos establiments més, un a Vic (Plaça Major) i un altre a Molins de Rei. Un total de sis obertures a Catalunya, que han suposat una inversió de sis milions d'euros, i la creació de 104 nous llocs de treball. D'aquesta manera, Viena ja suma 62 locals, tots propis.