Cambra i Cecot rebutgen que la fiscalitat pugi per sobre de l'IPC

Redacció

05.12.2019 | 04:00

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i la patronal local Cecot han presentat conjuntament al·legacions a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2020, que es troben en exposició pública fins al pròxim 16 de desembre. Ambdues institucions sol·liciten que l'increment generalitzat de les ordenances fiscals no superi l'IPC previst per no gravar en excés, i per sobre dels indicadors econòmics de ...