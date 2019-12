CaixaBank Payments constitueix el seu consell

05.12.2019 | 04:00

CaixaBank ha constituït el consell d'administració de la seva nova filial CaixaBank Payments & Consumer, fruit de la fusió de les filials de mitjans de pagament i finançament al consum de l'entitat financera. La nova companyia està presidida per Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, i té a Juan Gandarias com a conseller delegat i primer executiu. Gestiona un crèdit viu de prop de 8.300 milions d'euros i és l'entitat líder en pagament amb targeta, amb un parc de 17,8 milions d'unitats comercialitzades i una quota per facturació del 23% en compres i del 28% a través dels TPV en els comerços. CaixaBank també ocupa una posició de lideratge en el mercat nacional de pagament mòbil, on la quota s'eleva per sobre del 30%. La creació de CaixaBank Payments & Consumer permet gestionar de forma integrada tot el negoci de finançament al consum, marketplace i mitjans de pagament per donar resposta a les necessitats de l'entorn de manera global, alhora que s'acceleren les capacitats tecnològiques. Aquesta fusió permetrà el reordenament de l'activitat així com oportunitats de sinergies i una major capacitat de desenvolupar aliances com les existents amb Telefónica Consumer Finance, MediaMarkt o Ikea.