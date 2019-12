Àngels de la família empresària

Apunt econòmic

Jordi Tarragona, conseller de famílies empresàries

05.12.2019 | 04:00

Hi ha un dimoni de set caps que tempta a les famílies empresaris proposant-els 7 pecats capitals. El seu nom, OCAIDIS, es un acrònim format per les inicials de cada un dels seus caps: Oblit de que el substantiu es empresa, Confusió de propietat i capacitat, Adenització, Incomunicació, Desafecció, Improvisació i Supèrbia. La seva acció accelera la mort de les empreses familiars.Per combatre'ls hi ha legió d'àngels ...