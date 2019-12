AEI s'integra en l'agrupació europea de tèxtils tècnics

Presentació pública de la nova organització EU-Textile 2030 com a agrupació d'interès econòmic.

Redacció

05.12.2019 | 04:00

EU-Textile 2030, el clúster europeu en materials tèxtils avançats, es va reunir a Lió recentment per celebrar l'última reunió del projecte organitzada pel clúster francès Techtera com darrer pas per tancar el projecte. El programa, centrat en la promoció de la internacionalització dels membres del clúster europeu, estava en marxa des de desembre de 2017 i ha tingut una durada de dos anys. La reunió va servir ...