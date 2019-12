Cecot diu que urgeix un Govern

04.12.2019 | 04:00

A diferència de Terrassa, l'atur va pujar a Catalunya i Espanya al novembre. Segons la patronal egarenca Cecot, en aquest mes la desocupació s'incrementa per la finalització dels contractes de temporada de sectors relacionats amb el turisme. "A la nostra economia sectors estacionals com el turisme, hoteleria o el sector serveis són predominants en l'activitat empresarial i són més sensibles a les inestabilitats de l'entorn", explica David Garrofé, secretari general de la Cecot, i afegeix "per això és important que ajudem a potenciar i recolzar sectors manufacturers i productius en el sector industrial, i potenciem sectors dins la recerca, la innovació i el desenvolupament que afegeixin valor als processos productius i de comercialització, així com ocupació estable i de qualitat". Diu que és necessari conformar Govern i que el Govern resultant defineixi polítiques d'ocupació efectives.