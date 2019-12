Diversos espanyols entre els millors desenvolupadors de jocs i apps d'Apple

Tecnologia

03.12.2019 | 12:30

Alfons Cobo va néixer a Canàries fa 27 anys, estudià a Madrid, se'n va anar a Londres a buscar-se la vida per la crisi econòmica, després va fer el salt als Estats Units i, aquest dilluns, Apple ha reconegut la seva aplicació de fotografia "Unfold" com una de les més de moda del gegant tecnològic en 2019.

Al costat de el nord-americà Andy McCune, "un crac de les xarxes socials", Cobo va desenvolupar aquesta aplicació fa uns dos anys, tot i que es va fer popular fa "un any o any i mig", quan van començar a usar-la alguns "influencer", entre els quals es troben Dulceida, Camila Cabell, Olivia Culpo o Selena Gómez.

Entre els nou premis atorgats en aquestes categories hi ha també dues firmes espanyoles radicades a Barcelona: "Abylight", editora del millor joc 2019 per l'iPad "" Hyper Light Drifter ", i" Nomada Studio ", el joc" Gris "ha obtingut el guardó al millor per als ordinadors Mac.