Cecot i Cambra demanen la congelació de l'IAE

03.12.2019 | 13:05

La Patronal Cecolt i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa han presentat de forma conjunta al·legacions a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2020. Sol·liciten que l'increment generalitzat de les ordenances fiscals no superi l'IPC previst per no gravar en excés, i per sobre dels indicadors econòmics de referència, al conjunt de l'activitat econòmica. També demanen que es congeli l'IAE "per afavorir el desenvolupament de l'activitat industrial, comercial i de serveis, necessària per a la generació d'ocupació".