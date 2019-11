Apunt econòmic

Gabriel Izard, economista i profesor UAB

30.11.2019 | 04:00

uan la gent es jubila, espera rebre el reconeixement a l'esforç fet durant la seva vida labora, a través de la pensió i la corresponent compensació econòmica. Reconeixement esperat. També hi ha reconeixements inesperats. Per exemple, els trobem en els premis concedits per les institucions que, a través de les corresponents bases i tribunals, premien treballs fets o trajectòries professionals o humanes.Ara ha coincidit, com cada fi de ...