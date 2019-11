Les pimes del Vallès Occidental facturen entre 1,8 i 2,2 milions

L.M.A.

30.11.2019 | 04:00

La xifra de vendes mitjana de les pimes al Vallès Occidental es mou en valors d'entre 1,8 i 2,2 milions d'euros, clarament per sobre dels valors del conjunt de Catalunya. En canvi, les empreses vallesanes generen internament menys valor afegit que el conjunt català en el període 2013-2017. Per grans sectors, l'industrial és el que factura més per empresa, mentre que el sector de la construcció és el que genera més valor afegit sobre vendes. Pel que fa a les activitats, les que generen més ...