La bretxa salarial a Catalunya l'any 2018 va ser del 22,9%

Redacció

30.11.2019 | 04:00

Segons les dades publicades per la Agència Tributària, relatives als ingressos per treball declarats a Catalunya l'any 2018 la bretxa entre la Renda Salarial Mitjana (RSM) de les dones i les dels homes s'ha reduït en 3 dècimes respecte l'any 2017. Aquestes dades són el que han ingressat totes les persones contribuents a Catalunya per concepte de salaris, són dades reals, no una enquesta. La RSM dels homes es situa en 25.107 euros i la de les dones en ...