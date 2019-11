Les pimes no aprofiten suficientment l'ecommerç

L.M. Andrés

29.11.2019 | 04:00

El comerç electrònic no és una "alternativa" sinó "l'alternativa" de les pimes per augmentar vendes i fer nous clients. Però no es tracta d'un procés senzill; d'entrar-hi i començar a vendre. Més aviat el contrari, abans hi ha d'haver una planificació que es concreti en una estratègia clara i efectiva. I pel mig es poden cometre moltes errades que poden fer fracassar l'intent. Això va quedar clar a ...