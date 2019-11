29.11.2019 | 04:00

CCOO del Vallès Occidental va organitzar ahir un acte a la seu del sindicat a Terrassa per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones i les Criatures. Va ser la X Escola Neus Català, amb el lema "Contra la bretxa salarial, lluita sindical". En ella es va incidir en la importància de la formació, la sensibilització i l'acció per abordar la violència masclista a la feina i a tot arreu.