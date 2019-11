La dimensió mitjana de la pime del Vallès es de 10,9 empleats

28.11.2019 | 12:38

El president de Pimec Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, i el director de l'Observatori de la Pimec, Modest Guinjoan, han presentat l'informe 'Resultats de les pimes del Vallès Occidental (2013 – 2017)'. El document constata la dimensió mitjana de la pime a la comarca al 2017 és de 10,9 empleats per empresa, un nivell pràcticament idèntic al del conjunt de Catalunya. L'any 2017, 1.085 empreses més que l'any anterior van presentar els seus comptes al Registre Mercantil. La xifra de vendes mitjana per empresa es mou en valors d'entre 1,8 i 2,2 milions d'euros, clarament per sobre dels valors del conjunt de Catalunya. En canvi, les empreses vallesanes generen internament menys valor afegit que el conjunt català en el període estudiat.