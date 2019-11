El comerç electrònic és una oportunitat només si abans es defineix bé el model de negoci

L.M.A.

28.11.2019 | 13:00

El comerç digital suposa per a les pimes una "oportunitat" per augmentar les vendes i fer més clients però perquè l'Ecommerce funcioni s'ha de plantejar abans de començar una "estratègia clara", ja que l'objectiu no és només digitalitzar l'empresa "sinó crear un model de negoci que requerirà formació i inversió per mantenir-lo". Són paraules de Mònica Parada, responsable d'Ecommerce a BBVA, en la jornada sobre "Oportunitats i reptes del comerç electrònic" que s'ha celebrat aquest matí de dijous organitzada pel BBVA i Diari de Terrassa. Durant l'acte, que ha presentat Carles Soteres, director de zona de BBVA a Terrassa, també han intervingut tres representants d'empreses, que han explicat les seves experiències en la posada en marxa i desenvolupament de les estratègies de venda a internet.