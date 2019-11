27.11.2019 | 13:50

Cirsa ha tancat els nou primers mesos de l'any amb un benefici de 333,4 milions d'euros, amb un increment d'un 9 per cent respecte al mateix període del passat any. Els ingressos d'explotació han pujat un 7,3 per cent, arribant als 1.154, 2 milions d'euros. En el tercer trimestre, el benefici operatiu va aconseguir els 118,7 milions d'euros, amb un increment d'un 10,4% respecte al tercer trimestre de 2018.