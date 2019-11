Cecot obre oficina de transició energètica per a les empreses

Per l'esquerra, Pep Sales, Manel Torrent, Antoni Abad i Irene Bartol, a la patronal Cecot.

Per l'esquerra, Pep Sales, Manel Torrent, Antoni Abad i Irene Bartol, a la patronal Cecot. Alberto Tallón

L.M. Andrés

27.11.2019 | 04:00

La patronal Cecot ha presentat la seva nova Oficina per a la Transició Energètica perquè les seves empreses aprofitin l'oportunitat de "ser més eficients, estalviïn i no depenguin tant dels mercats" aprofitant normatives actuals, i les que vindran progressivament, que potenciaran l'autoconsum i l'ús de fonts renovables i busquen la descarbonització per lluitar contra el canvi climàtic. Així ho va explicar Josep Casas, ...