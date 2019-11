Mor l'empresari egarenc Serafí Gázquez Mañas als 83 anys

26.11.2019 | 04:00

L'empresari terrassenc Serafí Gázquez Mañas, fundador i president de Serafí Indústria Gràfica Publicitària, ha mort als 83 anys. La cerimònia de comiat va tenir lloc ahir a l'església parroquial de la Mare de Déu del Roser (Les Fonts). L'ofici per a l'etern repòs de la seva ànima se celebrarà el 16 de desembre, a les 8 del vespre, a l'esmentada parròquia. Gázquez, casat i amb tres fills, era un dels empresaris amb més prestigi d'aquest sector a Catalunya i va aconseguir que la seva companyia, que va crear fa 55 anys, sigui actualment un referent de les arts gràfiques, per la qual cosa ha rebut nombroses distincions. A més era un terrassenc molt implicat en el seu entorn i en l' àmbit empresarial. En aquest sentit, actualment era vicepresident i conseller de Suministro de Agua Potable Les Fonts.

L'empresa va néixer al carrer de Sant Marià el 1964 i vint anys després es va traslladar al carrer de Josep Trueta. El 2009 va ser un gran any per la companyia. Va inaugurar nova seu al carrer d'Apol·lo, al polígon industrial Colom II, i va fer una forta inversió en tecnologia, que la van consolidar com capdavantera. Des de fa anys, Serafí Indústria Gràfica està dirigida per la segona generació familiar.