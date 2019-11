Deu empresàries, entre elles, l'egarenca Lorena Toda, conquereixen Nova York

L.M. Andrés

26.11.2019 | 04:00

L'empresària egarenca Lorena Toda, de 43 anys i amb extensa experiència professional, és cofundadora de l'empresa terrassenca Shivver junt amb l'actor David Ordinas i va ser una de les deu directives catalanes de start-ups que van viatjar recentment a Nova York coincidint amb la fira "Tech Up for Women", un dels cinc cicles de conferències per a negocis més influents del món. Hi van anar en representació del talent empresarial ...