26.11.2019 | 04:00

Actualment a Nova York hi ha més de d'un centenar d'acceleradores, incubadores d'empreses i espais de coworking i 9.000 startups que destaquen principalment en els sectors de la intel·ligència artificial (IA), el big data, la ciberseguretat i les ciències de la vida, segons Startup Genome. Amb 8,5 milions de residents, la regió s'ha consolidat com un dels ecosistemes d'startups més desenvolupat del món, valorat en més de 70 bilions de dòlars i el tercer amb més valor del món a escala mundial. De fet, segons el departament d'Empresa de la Generalitat, Nova York compta amb la segona xifra més alta d'inversions en fases inicials del món, només per darrera de Silicon Valley.