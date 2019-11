Nova presidenta, velles solucions

Apunt econòmic

Josep Torres Prunyonosa, conseller Urbegrup, doctor en Finances i professor universitari

23.11.2019 | 04:00

La nova presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha anunciat que es replantejarà l'estratègia de la seva institució. I és que sembla que la política de tipus d'interès baixos i la hiperliquiditat on estem immersos, no solucionen cap dels problemes estructurals que té l'economia europea.Així doncs, no sembla descabellat que es tornin a solucions velles, keynesianes, que potenciïn el consum i la inversió tant pública como privada. I si per arreglar la situació econòmica actual, ...