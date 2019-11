Els videojocs "seriosos" revolucionen la sanitat

L.M. Andrés

22.11.2019 | 04:00

El sector dels Serious Games (jocs dissenyats amb propòsits diferents del d'entreteniment) està experimentant un gran auge en els seus diferents àmbits d'aplicació, fins al punt que ha revolucionat àrees com la salut, la formació i l'educació, en què cada vegada es fa més present. En aquest context de creixement, Terrassa acull des d'ahir la segona edició del Serious Games Camp (SGC), un esdeveniment de dos dies organitzat ...