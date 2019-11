Policies municipals contra la "pèsima gestió dels recursos"

Javier Llamas

21.11.2019 | 04:00

"Farts que ens prenguin el pèl i es passin el conveni per les zones nobles. Visualitzarem l'empipament de la plantilla amb el funcionament de la Policia Municipal", va indicar el SPL en una xarxa social fa uns dies. Aquest sindicat ja havia convocat la protesta d'ahir, amb xiulada inclosa, davant la Prefectura. Protesten, entre altres coses, per la "falta de respecte per la conciliació familiar" i per "la denegació arbitrària de ...