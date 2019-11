Jornades sobre els videojocs com a teràpies en el sector de la salut

Redacció

21.11.2019 | 14:13

El Vapor Universitari acull avui dijous i demà la segona edició de Serious Games Camp Terrassa, organitzat per l'Ajuntament i Orbital 40 amb la col·laboració de l'empresa tecnològica Humantiks. Durant les jornades, se celebraran ponències i accions formatives al voltant de la tecnologia immersiva, la realitat virtual i la realitat augmentada enfocades a la salut. A més una desena d'empreses exposen els últims avanços en aquesta matèria. "Durant les jornades podrem veure com els videojocs basats en la realitat virtual i la realitat augmentada estan revolucionant sectors com els de l'educació i la salut", ha manifestat Josep Forn, regidor d'Innovació i Universitats, durant l'apertura de l'acte.