Terrassa acull la jornada anual de Mutualitats de Catalunya

20.11.2019 | 04:00

Terrassa acull avui i demà la 6a Trobada de Mutualitats de Catalunya organitzada per la Federació de Mutualitats de Catalunya i coorganitzada enguany per MútuaTerrassa. En el transcurs d'aquestes jornades se succeiran diverses sessions relatives, entre altres temes, a l'aprofitament de les noves tecnologies, la gestió de carteres de fons per a les mutualitats en l'actual entorn financer internacional, els reptes de futur de la sanitat, les tendències ...