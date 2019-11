Més de la meitat dels "baby boomers", inquiets per la seva vellesa

Mercedes Ayuso, Luis Vadillo y Xavier Llinares, en la presentació de l'estudi realitzat per BBVA.

Redacció

19.11.2019 | 04:00

El 56% dels catalans de la generació del "baby boom", nascuts entre 1957 i 1977, no creuen que els seus ingressos els permetran viure sense dificultats durant la seva vellesa. Així es desprèn de la VII Enquesta sobre l'Estalvi de la Població Espanyola elaborada per l'Institut BBVA de Pensions-La Meva Jubilació. Segons aquest sondeig, gairebé vuit de cada deu persones entrevistades consideren que té sentit estalviar per a la jubilació. A Catalunya, els "baby boomers" reconeixen majoritàriament ...