Fins a 250.000 metres quadrats

16.11.2019 | 04:00

La proposta urbanística per a Els Bellots II, de 94,8 hectàrees, preveu dotze parcel·les. Les més petites tindran sobre vint mil metres quadrats i hi haurà dos de molt grans, una de cent mil metres quadrats i una altra de 250 mil metres quadrats (situades en l'àmbit central). El polígon compatibilitzarà la implantació d'empreses de gran format amb petites i mitjanes activitats econòmicas. Per això, es reserven dues parcel·les, una al nord i una altre al sud del sector. Tindran una superfície construïda de més de 64 mil metres quadrats. Delimitades pels carrers de l'Aigua i de la Terra, les finques tindran continuïtat amb el polígon industrial d'Els Bellots. La nova ordenació preveu la construcció de nous ramals d'accés des de l'autopista en tots dos sentits de la marxa. A més, està previst un viaducte sobre la C-58 que permetrà connectar el districte 7 (Ca Parellada i Els Fonts) amb el sector d'Els Bellots.